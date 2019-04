Jörg Meuthen, Chef der AfD, kündigt eine rechtspopulistische Fraktion im Europaparlament an.

Jörg Meuthen, Chef der AfD, kündigt eine rechtspopulistische Fraktion im Europaparlament an.

Jörg Meuthen, Chef der AfD, kündigt eine rechtspopulistische Fraktion im Europaparlament an. Bildrechte: IMAGO

Europawahl Rechtspopulisten wollen Fraktion im EU-Parlament bilden

Hauptinhalt

Die AfD strebt nach der Europawahl eine neue gemeinsame Fraktion mit Rechtsnationalisten aus anderen EU-Ländern an. Parteichef Meuthen kündigte am Montag eine "Europäische Allianz der Menschen und Nationen" an.