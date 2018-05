Referendum zu Verfassungsänderung Irland entscheidet über Zukunft von Abtreibungsverbot

Hauptinhalt

Bis zu 14 Jahre Gefängnisstrafe stehen in Irland auf eine illegale Abtreibung - EU-weit gilt in dem Land eins der strengsten Abtreibungsverbote. In einem Referendum stimmen die Iren heute über ein Ende des Verbots ab.