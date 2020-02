Rumänien Neue Regierung gesucht

Rumänien sucht eine neue Regierung. Präsident Klaus Iohannis will am Donnerstag nach Konsultationen mit den im Parlament vertretenen Parteien einen neuen Regierungschef ernennen.



Erwartet wird, dass er sich erneut auf den bisherigen Premier Ludovic Orban stützt, den Parteichef der nationalliberalen PNL, zu der Iohannis bis zu seiner Wahl als Staatschef gehörte. Beide Politiker streben vorzeitige Parlamentswahlen an, die allerdings nur dann stattfinden können, wenn zwei weitere Personalvorschläge für einen neuen Regierungschef im Parlament scheitern. Die nächste reguläre Parlamentswahl wäre im Herbst fällig.