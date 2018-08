In Australien hat es eine Regierungsumbildung gegeben. Scott Morrison, bisher Schatzmeister der konservativen Liberalen wurde in einem parteiinternen Votum zum neuen Premierminister bestimmt. Wie die Partei-Generalsekretärin Nola Marino mitteilte, setzte sich der Verbündete des bisherigen Amtsinhabers Malcolm Turnbull gegen Ex-Innenminister Peter Dutton mit 45 zu 40 Stimmen durch.

Vor dem Votum hatte Dutton in einem parteiinternen Machtkampf offen die Absetzung des Moderaten Turnbull. Turnbull hatte sich in einer ersten Abstimmung am Dienstag gegen Dutton durchgesetzt, der daraufhin eine weitere Abstimmung forderte.