Deutsch-polnische Gesellschaft "Polens Reparationsforderungen ernst nehmen"

Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Auslöser war der deutsche Überfall auf Polen. Die polnische nationalkonservative Regierungspartei PiS will die Schäden durch den Zweiten Weltkrieg beglichen bekommen und hält an Reparationszahlungen in Höhe von einer Billion Euro fest. Wie sollte Deutschland mit diesen Forderungen umgehen?