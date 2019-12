Die Rohre für die Gaspipeline. Sie liegen an Bord des Schiffes "Auacia" uns sollen verlegt werden. Bildrechte: dpa

"Nord Stream 2" ist in den USA umstritten. Das Projekt sieht vor, ab dem kommenden Jahr Erdgas von Russland nach Deutschland liefern. Die Leitung wurde in der Ostsee verlegt, um damit Polen und die Ukraine zu umgehen. Das Projekt ist fast fertigt. Nach Angaben des Nord-Stream-2-Konsortiums wurden bisher mehr als 2.100 Kilometer des Doppelstrangs in der Ostsee verlegt. Es fehlten lediglich noch 300 Kilometer Leitungen.