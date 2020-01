Die US-Regierung hatte die gezielte Tötung des iranischen General Soleimani im Irak damit begründet, dieser habe an schwerwiegenden Angriffen auf US-Ziele gearbeitet, die unmittelbar bevorgestanden und viele Menschenleben gekostet hätten. Der Iran kündigte nach der Tötung Soleimanis Vergeltung an und griff am Mittwoch US-Truppen im Irak mit Raketen an.