Im US-Kongress sind mehrere Republikaner unerlaubt in einen Sitzungssaal eingedrungen und haben damit eine Zeugenaussage gegen US-Präsident Trump verzögert. In dem Raum sollte die hochrangige Pentagon-Mitarbeiterin Laura Cooper im Zusammenhang mit der Ukraine-Affäre aussagen.

Die mehr als zwei Dutzend republikanischen Abgeordneten betraten unerlaubt den Saal und weigerten sich zu gehen. Die Zeugenaussage wurde deshalb für mehrere Stunden unterbrochen. Erst vor wenigen Tagen hatte Trump an seine Partei appelliert, die Untersuchung gegen ihn "härter" zu bekämpfen.

Die Eindringlinge äußerten sich in dem Saal wütend darüber, dass sie von der Sitzung ausgeschlossen seien. Die Teilnahme ist nach den Regeln des Kongresses jedoch nur denjenigen erlaubt, die in den Ausschüssen in Zusammenhang mit der Ukraine-Affäre befasst sind. Anderen Mitarbeitern ist der Zugang zu dem Raum verboten. Auch die Nutzung von Mobiltelefonen ist untersagt. Während der Blockade setzten jedoch einige der Demokraten Nachrichten auf Twitter ab.