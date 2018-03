Viele "lebensrettende" medizinische Güter hätten auf Druck der syrischen Regierung allerdings aus der Lieferung genommen werden müssen, berichtete Ocha. Diese durften auch nicht durch andere Gegenstände ersetzt werden. Dadurch seien drei der Lastwagen, die am Morgen gestartet waren, fast leer gewesen. Der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge war unter dem blockierten Hilfsgütern das gesamte Material für die Behandlung von Verletzungen und für Operationen sowie Insulin und Dialyse-Artikel.

Hilfe ist dringend notwendig: Bewohner des Gebiets berichteten, es fehle an Essen sowie an Wasser und Strom. Ärzten mangele es an Material. Sie müssten zudem wegen der großen Zahl an Verletzten sehr lange am Stück arbeiten. In dem seit 2013 von der Regierung belagerten Ost-Ghuta sollen etwa 400.000 Menschen eingeschlossen sein.