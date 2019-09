Das deutsche Rettungsschiffs "Eleonore" darf nach Angaben der Dresdner Hilfsorganisation "Mission Lifeline" doch in Italien anlegen. Die Finanzpolizei habe die Erlaubnis gegeben, sagte der Sprecher Axel Steier am Montag. Zudem dürften die über 100 geretteten Menschen an Land gehen.

Claus-Peter Reisch ist derzeit der Kapitän der "Eleonore". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zuvor hatte der Kapitän der "Eleonore", Claus-Peter Reisch, nach einem Gewitter mit schweren Regenfällen am Montagmorgen den Notstand ausgerufen. Die über 100 geretteten Menschen an Bord des Schiffes hätten durchnässte Kleidung und das Deck war überflutet. Reisch fuhr daraufhin trotz eines Verbots in italienische Gewässer ein. Hintergrund ist ein Dekret des italienischen Innenministers Matteo Salvini, dass dem Schiff die Einfahrt verbietet. Es sei illegal, eine Einfahrt zu verbieten, wenn Leben in Gefahr sei, sagte Sprecher Steier.