Die 62 Migranten an Bord des deutschen Seenotretters "Alan Kurdi" sind in Malta an Land gegangen. Ihre Ankunft wurde von den Medien des Landes live übertragen. Für die 62 Flüchtlinge ist die Odyssee aber noch nicht zu Ende. Sie sollen in den nächsten Tagen nach Deutschland, Frankreich, Portugal und Luxemburg gebracht werden. Diese Länder hatten sich als einzige EU-Staaten zur Aufnahme bereit erklärt.

Die "Alan Kurdi", ein Schiff der deutschen Organisation Sea-Eye, hatte die Menschen am 3. April vor der libyschen Küste aufgenommen. Danach harrten die Migranten und die Crew zehn Tage lang auf dem Mittelmeer aus. Sowohl Italien als auch Malta verweigerten dem Schiff die Einfahrt in einen sicheren Hafen. Beide Länder verlangten, dass andere EU-Staaten die Migranten aufnehmen sollten.



Zwischenzeitlich gab es an Bord der "Alan Kurdi" drei medizinische Notfälle. Zwei Frauen und ein Besatzungsmitglied wurden in einer Rettungsaktion nach Malta gebracht.



Nach Zusagen aus vier Ländern ließ Malta schließlich die Migranten an Land. Die "Alan Kurdi" durfte aber nicht in den Hafen von Valletta einfahren. Die Menschen wurden mit einem Boot der maltesischen Marine an Land gebracht. Die Regierung in Valletta betonte aber, dass keiner der Migranten im Land bleiben werde.