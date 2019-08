Für die Migranten an Bord des spanischen Rettungsschiffes "Open Arms" zeichnet sich offenbar eine Lösung ab. Die Regierung Spaniens kündigte an, ein Marine-Schiff zu senden, das die Betroffenen zum Hafen von Palma de Mallorca bringen soll. Es soll noch am Dienstagabend vom andalusischen Cadiz aus in See stechen.

Lage an Bord prekär

Die "Open Arms" liegt derzeit vor der italienischen Insel Lampedusa. Seit 19 Tagen wartet es auf eine Erlaubnis zum Anlegen. Die Besatzung hatte zuletzt Angebote abgelehnt, die spanischen Baleareninseln anzufahren. Die Lage an Bord sei zu prekär, um weitere fünf Tage auf See zu verbringen. Auch die Fahrt in den spanischen Hafen von Palma de Mallorca würde mehrere Tage dauern. Flüchtlinge an Bord des spanischen Rettungsschiffes "Open Arms" Bildrechte: dpa

Verzweifelt ins Meer gesprungen