Ärzte ohne Grenzen teilte mit, die Geretteten hätten von willkürlichen Inhaftierungen, Erpressungen, Folter oder arbeiten unter sklavenähnlichen Bedingungen in Libyen berichtet. Sie wären bereit gewesen, im Meer zu sterben, anstatt in Libyen zu bleiben.

Auch das Rettungsschiff "Open Arms" einer spanischen Hilfsorganisation nahm am Sonnabend vor Malta weitere 39 Menschen an Bord. Das Schiff harrt bereits sei über eine Woche mit 121 Geretteten an Bord im Mittelmeer aus.