In Yuma (Arizona) bereiten Soldaten den Bau der Mauer vor.

In Yuma (Arizona) bereiten Soldaten den Bau der Mauer vor.

In Yuma (Arizona) bereiten Soldaten den Bau der Mauer vor. Bildrechte: imago/ZUMA Press

USA Richter stoppt Gelder für Mauerbau

Hauptinhalt

1,5 Milliarden Dollar hat das US-Verteidigungsministerium vor Kurzem für eine rund 125 Kilometer lange Grenzanlage in Arizona und Texas freigegeben. Ein Bundesrichter hat die Nutzung der Gelder jetzt per einstweiliger Verfügung untersagt und damit den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko gestoppt.