Gegen Brasiliens Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva ist Haftbefehl erlassen worden. Der für Korruptionsermittlungen zuständige Richter Sérgio Moro wies den 72-Jährigen an, binnen 24 Stunden bei der Polizei in der südbrasilianischen Stadt Curitiba zu erscheinen. Andernfalls werde er von der Polizei festgenommen.

In der Nacht zu Donnerstag hatte das oberste Gericht in einer Grundsatzentscheidung den Weg für Lulas Inhaftierung frei gemacht. Im Januar wurde der ehemalige Präsident Brasiliens (2003-2010) von einem Berufungsgericht wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche zu über zwölf Jahren Haft verurteilt. Die Verteidigung von Lula da Silva kritisierte den Haftbefehl als voreilig, da noch nicht alle Einspruchsmöglichkeiten ausgeschöpft seien. Hunderte Unterstützer von Lula versammelten sich am späten Donnerstagabend zu einer Mahnwache vor einer Gewerkschaftszentrale in São Paulo, wo die Führung der Arbeiterpartei PT zu einer Krisensitzung mit Lula zusammenkam. Allgemein wurde mit einer Inhaftierung des Verurteilten frühestens kommende Woche gerechnet.

Laut Moro wird Lula in einer großen Einzelzelle in der Haftanstalt der Bundespolizei untergebracht, in der auch ein ehemaliger Wirtschaftsminister und ein Bauunternehmer nach Korruptionsverurteilungen einsitzen. Mit sechs zu fünf Stimmen urteilte das Oberste Gericht, dass eine Inhaftierung nach Verurteilung in zweiter Instanz rechtens ist.



Im Fall Lula geht es um ein Strandapartment, das der Baukonzern OAS ihm als Gegenleistung für politische Gefälligkeiten überlassen haben soll. Lula da Silva beteuert seine Unschuld. Trotz der erneuten juristischen Niederlage will die Arbeiterpartei PT an der Kandidatur Lulas bei der Präsidentschaftswahl im Oktober festhalten, verlautete aus der Parteiführung.