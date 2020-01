Journalist Christian Fuchs Bildrechte: Christoph Busse

Was genau auf der Air Base passiert und ob die US-Truppen dort mit ihren Aktionen gegen deutsches Recht verstoßen, ist seit Jahren immer wieder Gegenstand von Recherchen. Der Leipziger Journalist Christian Fuchs fasste sie in seinem Buch "Der geheime Krieg" zusammen. Neben der Relais-Station spiele auch ein Gefechtsstand eine wichtige Rolle:



"Ein so genanntes Air and Space Operations Center, die so genannte Kommandobrücke für Drohneneinsätze im Nahen Osten. Die Piloten selbst sitzen meistens in den USA, in der Wüste, in Cockpits. Aber die Leute, die entscheiden, die planen, die technischen Einrichtungen stehen alle in Deutschland."