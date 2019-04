Ruanda Ruanda ist ein ostafrikanischer Binnenstaat, etwa so groß wie Belgien. Das Land hat rund 13 Millionen Einwohner und gehört zu den am dichtesten besiedelten Ländern Afrikas. 1890 wurde Deutschland Kolonialmacht. Bereits damals wurde der Konflikt zwischen Tutsi und Hutu angefacht. So durften etwa Mitglieder der Tutsi-Minderheit Schulen besuchen. Im Ersten Weltkrieg wurde Ruanda von Belgien besetzt, das die deutsche Politik fortsetzte.



Im Jahr 1962 erklärte Ruanda seine Unabhängigkeit. Der Hutu Grégoire Kayibanda wurde Präsident. Fünf Jahre später wurde er von Armee-Chef Juvénal Habyarimana, ebenfalls ein Hutu, gestürzt. Am 6. April 1994 wird das Flugzeug von Habyarimana im Anflug auf Kigali abgeschossen. Noch in derselben Nacht beginnen die Massaker an Tutsi und gemäßigten Hutu. Bis heute ist unklar, wer hinter dem Abschuss steckt.



Das Massaker endete nach rund 100 Tagen, als Kämpfer der "Ruandischen Patriotischen Front" die Hutu-Milizen besiegten. Dabei handelte es sich um Rebellen der Tutsi. An ihrer Spitze stand der Paul Kagame, der die Macht übernahm und bis heute an der Spitze Ruandas steht.



Quelle: epd