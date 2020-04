Afghanistan Rückschlag für Friedensprozess

In Afghanistan haben die Taliban Gespräche mit der Regierung über einen Gefangenen-Austausch abgebrochen. Ein Taliban-Sprecher erklärte per Twitter, die Freilassung von Gefangenen sei immer wieder unter einem Vorwand verschoben worden, man werde nicht an "nutzlosen Treffen" teilnehmen. Die Gespräche galten als wichtig für einen Frieden im Land.