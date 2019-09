Bruch des Koalitionsvertrags?

Die SPD ist für eine restriktivere Rüstungspolitik. Bildrechte: dpa Und doch wurden 2019 wieder Rüstungsexporte in die Vereinigten Arabischen Emirate genehmigt. Sören Bartol, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag, ist darüber nicht glücklich: Doch die Formulierung im Koalitionsvertrag lasse einigen Interpretationsspielraum. "Ich persönlich bin für eine restriktive Rüstungspolitik. Wir haben das ja auch nicht umsonst in den Koalitionsvertrag hinein verhandelt. Sie wissen aber, dass das in der Union ganz anders beurteilt wird, dass es dort die feine Unterscheidung 'direkt' und 'in den äußeren Kreisen des Jemen-Kriegs beteiligt' gibt."

Unübersichtliche Lage im Jemen

Welche Staaten sind unmittelbar, welche mittelbar am Jemen-Krieg beteiligt – diese Frage sei nicht so leicht zu beantworten, sagt Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Die Lage im Jemen müsse immer wieder neu beurteilt werden.

Die Lage im Jemen müsse immer wieder neu bewertet werden, sagt Hardt. Bildrechte: dpa "Bei den Vereinigten Arabischen Emiraten habe ich den Eindruck, dass in den letzten Monaten keine Militäroperationen mehr stattgefunden haben. Auch Saudi-Arabien hat sich deutlich zurückgehalten." Es ist also, so sieht es der CDU-Politiker, offenbar nicht so einfach, eindeutig zu beurteilen, welche Länder aktiv in die Kampfhandlungen verwickelt sind.

Außenminister Heiko Maas, SPD, sieht das ähnlich. Er sagte im Juli, dass es gar nicht möglich sei, festzustellen, wer direkt und wer indirekt beteiligt ist. "Weil jetzt im Moment dort ein Prozess in Gang gekommen ist, der eher darauf hinausläuft, dass immer mehr Partner aus dieser Koalition sich Stück für Stück zurückziehen."

Die SPD und die Rüstungsexporte

Und so will auch die SPD mit Blick auf die genehmigten Rüstungsexporte für die Emirate nicht von einem Bruch des Koalitionsvertrags sprechen. Der Friedens- und Konfliktforscher Otfried Nassauer vom Berliner Informationszentrum für Transatlantische Sicherheit erklärt das so:

"Die SPD hat versucht, sich durchzusetzen, und hat auch versucht an der Stelle von Anfang an deutlich andere politische Aussagen zu treffen. Aber sie ist, weil sie das Wirtschaftsministerium abgegeben hat, und das jetzt bei der CDU liegt, in einer deutlich schlechteren Ausgangsposition."

Allerdings war es in der vergangenen Legislaturperiode, als das Wirtschaftsministerium in SPD-Hand war, nicht viel anders. So wurde 2016 unter dem damaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel die finale Ausfuhrgenehmigung für das erste von Saudi-Arabien bestellte Patrouillenboot erteilt. Und das, obwohl Riad zu diesem Zeitpunkt bereits in den Jemen-Krieg eingegriffen hatte.

Exportstopp für Saudi-Arabien läuft aus

Am 30. September läuft das Moratorium für Waffenexporte nach Saudi-Arabien aus. Die Bundesregierung hatte den Rüstungs-Exportstopp im vergangenen November nach dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi verhängt und dann im März um sechs Monate verlängert. Wie soll es danach weitergehen?