Der national-liberale Ministerpräsident Orban gilt als Pro-Europäer. Bildrechte: imago images/Xinhua

Laut einer kürzlich veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Imas hat Orbans Partei gute Chancen, als stärkste Kraft aus der Wahl hervorzugehen. In der Befragung kam sie auf 28 Prozent Zustimmung. An zweiter Stelle folgte die oppositionelle Sozialdemokratische Partei PSD mit 23 Prozent. Das erst kürzlich entstandene Mitte-Rechts-Bündnis USR-Plus legte an Zustimmung zu und kam auf 18 Prozent Zustimmung.