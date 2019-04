Erst am Mittwoch hatte Putin ein Dekret unterzeichnet, wonach die Vergabe von Pässen an Bürger in den selbsterklärten Republiken Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine erleichtert werden soll. Der Kremlchef verteidigte diese Entscheidung am Samstag erneut mit den Passvergabebestimmungen von drei EU-Nachbarstaaten der Ukraine: "Polen vergibt solche Pässe an Polen, Rumänien an Rumänen, Ungarn an Ungarn." Es sei deshalb seltsam, dass die jetzige russische Entscheidung solche "negativen Reaktionen" hervorrufe.