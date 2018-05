Der kreml-kritische russische Journalist Arkadi Babtschenko ist doch nicht ermordet worden. Wie russische Nachrichtenagenturen melden, trat der 41-Jährige am Mittwochnachmittag bei einer Pressekonferenz des ukrainischen Geheimdienstes SBU in der ukrainischen Hauptstadt Kiew auf und bat um Verzeihung für die Meldungen über seinen angeblichen Tod.

Falschmeldung über Monate geplant

SBU-Chef Wassili Grizak erklärte, die Falschmeldung sei eine über Monate vorbereitete Aktion gewesen, um tatsächliche Anschlagspläne des russischen Geheimdienstes zu enttarnen. Der mutmaßliche Planer des Anschlags sei festgenommen worden.

Angeblich mehrfach in den Rücken geschossen

Am Mittwochabend hatte die ukrainische Polizei mitgeteilt, Babtschenko sei in seinem Wohnhaus in Kiew mehrfach in den Rücken geschossen worden und auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Der Polizeichef von Kiew hatte einer Nachrichtenagentur gesagt, die Ermittler gingen davon aus, dass die Schüsse auf den Journalisten in Verbindung zu seiner Arbeit stünden.

Moskau wies Anschuldigung zurück

Russland hatte eine Verwicklung in den Tod Babtschenkos zurückgewiesen. Außenminister Sergej Lawrow nannte entsprechende Vorhaltungen aus der Ukraine Teil einer anti-russischen Kampagne.

Als Kriegsreporter einen Namen gemacht

Babtschenko kämpfte Ende der 1990er-Jahre als junger russischer Soldat im Tschetschenien-Krieg. Die Eindrücke aus dem Krieg verarbeitete er in einem Buch, das in Deutschland unter dem Titel "Die Farbe des Krieges" erschien. Darin schilderte er brutale Vorfälle in der russischen Armee sowie im Kampf gegen die Rebellen.

Arkadi Babtschenko auf einem Bild aus dem Jahr 2009. Bildrechte: dpa Als Journalist arbeitete er in seiner Heimatstadt Moskau für die oppositionelle russische Zeitung "Nowaja Gaseta" und den liberalen Radiosender "Moskauer Echo". Er berichtete über den Konflikt in der Ost-Ukraine und warf Moskau vor, die dortigen pro-russischen Rebellen militärisch zu unterstützen. Babtschenko gilt als einer der bekanntesten russischen Kriegskorrespondeten.

Anfang 2017 verließ Babtschenko Russland, weil er und seine Familie sich nach eigenen Angaben dort nicht mehr sicher gefühlt hatten. Zunächst lebte er in Tschechien, später in Israel und zuletzt in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Dort arbeitet er für einen privaten Fernsehsender.

Nicht der erste Journalistenmord in Kiew