Der kreml-kritische russische Journalist Arkadi Babtschenko ist erschossen worden. Nach Angaben der ukrainischen Polizei wurde Babtschenko in seinem Wohnhaus in Kiew mehrfach in den Rücken getroffen. Der 41-Jährige sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben.

Wie der Polizeichef von Kiew einer Nachrichtenagentur sagte, gehen die Ermittler davon aus, dass die Schüsse auf Babtschenko in Verbindung zu seiner Arbeit stehen. Man gehe dieser Spur nach. Das russische Außenministerium forderten eine "effektive" Untersuchung der ukrainischen Behörden.

Als Kriegsreporter einen Namen gemacht

Arkadi Babtschenko auf einem Bild aus dem Jahr 2009. Bildrechte: dpa Babtschenko hatte Ende der 1990er-Jahre als junger russischer Soldat im Tschetschenien-Krieg gekämpft. Die Eindrücke aus dem Krieg verarbeitet er in einem Buch, das in Deutschland unter dem Titel "Die Farbe des Krieges" erschien. Darin schilderte er brutale Vorfälle in der russischen Armee sowie im Kampf gegen die Rebellen.

Als Journalist arbeitet er in seiner Heimatstadt Moskau für die oppositionelle russische Zeitung "Nowaja Gaseta" und den liberalen Radiosender "Moskauer Echo". Er berichtete über den Konflikt in der Ost-Ukraine und warf Moskau vor, die dortigen pro-russischen Rebellen militärisch zu unterstützen. Babtschenko galt als einer der bekanntesten russischen Kriegskorrespondeten.

Anfang vergangenen Jahres verließ Babtschenko Russland, weil er und seine Familie sich nach eigenen Angaben dort nicht mehr sicher gefühlt hatten. Zunächst lebte er in Tschechien, später in Israel und zuletzt in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Dort arbeitete er für einen privaten ukrainischen Fernsehsender.

Nicht der erste Journalistenmord in Kiew