Der Hausarrest des russischen Regisseurs und Kreml-Kritikers Kirill Serebrennikow ist überraschend aufgehoben worden. Nach rund anderthalb Jahren dürfe der 49-Jährige sein Haus in Moskau wieder verlassen, meldete die russische Agentur Interfax am Montag unter Berufung auf ein Gericht.

Menschenrechtler begrüßten die Entscheidung, den Hausarrest aufzuheben. Dennoch kritisieren Filmstars, Theaterschaffende und Politiker in aller Welt weiterhin das Vorgehen gegen Serebrennikow. Sie hatten Russland in den vergangenen Monaten immer wieder aufgefordert, die Verfolgung liberaler Künstler zu beenden.

Kirill Serebrennikow Bildrechte: IMAGO

Die russische Justiz hatte erst in der vergangenen Woche den Hausarrest um weitere drei Monate verlängert. Sie wirft Serebrennikow sowie weiteren Angeklagten die Veruntreuung staatlicher Fördermittel in Millionenhöhe vor. Der Regisseur weist das zurück.



Serebrennikow arbeitete trotz eingeschränkter Bewegungsfreiheit in seiner Wohnung. So führte die Staatsoper Hamburg im März seine Neuinszenierung von Giuseppe Verdis Oper "Nabucco" auf. Auch die Oper Stuttgart und weitere Häuser brachten Aufführungen des Regisseurs auf die Bühne.