Die britischen Behörden haben nach russischen Angaben auf dem Londoner Flughafen Heathrow eine Aeroflot-Maschine durchsucht. Der Vorfall sei außergewöhnlich, erklärte die russische Botschaft in London. Sie verurteilte die Durchsuchung "eine weitere offensichtliche Provokation durch die britischen Behörden".

Den Angaben der Botschaft zufolge hätten die britischen Beamten zunächst versucht, das Flugzeug in Abwesenheit der Crew zu durchsuchen, was von den Regeln her "kategorisch verboten" sei, berichtete die Nachrichtenagentur Tass. Erst nach langen Verhandlungen mit einem russischen Botschaftsangehörigen sei es dem Flugkapitän erlaubt worden, der Durchsuchung beizuwohnen.