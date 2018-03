Antonow An-26 Die Antonow-26 ist ein leichtes Transportflugzeug, das in der Sowjetunion in den 1960er Jahren speziell für den Einsatz in Kampfzonen entwickelt wurde. Es wird von zwei Propellern angetrieben. Von der An-26 wurden mehr als 1400 Stück gebaut und ist heute noch in vielen Ländern im Einsatz. 156 Maschinen seien im Lauf der Zeit verunglückt, meldete die Agentur Tass.