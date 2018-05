Kundgebungen in 20 russischen Städten Viele Festnahmen bei Protesten gegen Putin

Am Montag wird Wladimir Putin zum vierten Mal als russischer Präsident vereidigt. Anlass für seinen Gegenspieler Alexej Nawalny zu landesweite Protestkundgebungen. Nawalny und mehr als 1.000 andere Demonstranten in verschiedenen Städten wurden festgenommen. In Moskau gab es Zusammenstöße mit Putin-Anhängern.