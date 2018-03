Fall Skripal Russland bestellt deutschen Botschafter ein

Neben dem deutschen Botschafter waren auch Vertreter anderer EU-Staaten, die ebenfalls russische Diplomaten ausweisen, einbestellt worden. Dazu gehörten die Chefdiplomaten von Großbritannien, Frankreich, Italien, Polen, Tschechien, der Slowakei, Litauen und Lettland. Schon am Vortag hatte Moskau den US-Botschafter darüber unterrichtet, dass 60 US-Diplomaten innerhalb einer Woche in ihre Heimat zurückkehren müssen . Zudem wird das US-Konsulat in St. Petersburg geschlossen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, sagte, der Schritt sei keine Überraschung. Durch die Entscheidung werde sich aber die Beziehung zwischen beiden Ländern weiter verschlechtern.

Der frühere Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter waren Anfang März bewusstlos auf einer Parkbank in der britischen Stadt Salisbury gefunden worden. Die britischen Behörden gehen davon aus, dass beide mit einem Nervengift der Nowitschok-Gruppe in Berührung kamen. Das Gift soll aus sowjetischer Produktion stammen. Eine hohe Konzentration wurde an der Tür von Skripals Wohnhaus gefunden.



Skripal selbst befindet sich nach wie vor in kritischem Zustand. Seiner Tochter geht es nach Angaben der behandelnden Klinik inzwischen wieder besser.