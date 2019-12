Nach dem mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin wird der Ton zwischen Deutschland und Russland schärfer. Das Außenministerium in Moskau teilte mit, dass zwei deutsche Diplomaten ausgewiesen werden. Sie hätten sieben Tage Zeit, um Russland zu verlassen. Es handele sich um eine "Vergeltungsmaßnahme" für die zuvor erfolgte Ausweisung von zwei russischen Diplomaten aus Deutschland. Das habe man dem Deutschen Botschafter in Russland mitgeteilt. Dieser war zuvor einbestellt worden.

Das Auswärtige Amt in Berlin hatte vorige Woche zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Die Justiz in Deutschland vermutet, dass der Mord an dem Georgier von russischen oder tschetschenischen Stellen in Auftrag gegeben wurde. Deutschland wirft Russland vor, bei den Ermittlungen in dem Mordfall nicht ausreichend zu kooperieren. Russland weist den Vorwurf zurück, in den Fall verwickelt zu sein.