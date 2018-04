Russland hat die Echtheit des angeblichen Giftgasangriffs in Syrien, bei dem am Samstag nach Angaben von Rebellen-Hilfsorganisationen zwischen 60 und 150 Menschen getötet und rund 1.000 verletzt worden sein sollen, in Frage gestellt. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja sagte in einer Sitzung des Weltsicherheitsrats am Montag in New York, russische Ermittler hätten keine Belege für einen solchen Angriff gefunden. Rebellen hätten den Angriff lediglich inszeniert.