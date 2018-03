Internationale Beziehungen Die russische Botschaft und der Katalog der Vergeltungen

Wie viele Leute heute hier genau arbeiten, ist nicht bekannt, aber es sind allein 116 russische Diplomaten beim Auswärtigen Amt akkreditiert. Hinzu kommen sonstige Mitarbeiter. Die Ausweisung von nur vier Diplomaten, wie sie die Bundesregierung am Montag angekündigt hat, hat also eher symbolische Bedeutung. Die Arbeitsfähigkeit der russischen Vertretung dürfte nicht gefährdet sein. Zumal auch noch nicht klar ist, wie hochrangig die vier Diplomaten sind, die Deutschland binnen einer Woche verlassen müssen.



Auch die anderen EU-Länder weisen keine ganz große Zahl von Diplomaten aus: Am meisten sind es in Großbritannien mit 23, bei der sehr großen russischen Botschaft in den USA müssen 60 Mitarbeiter das Land verlassen.



Diplomaten auszuweisen gilt als harte Maßnahme, als sehr klare Missfallensbekundung – schärfer als zum Beispiel die Einbestellung eines Botschafters ins Außenministerium. Manchmal, zum Beispiel bei Spionage-Fällen, gibt es zwar auch Ausweisungen, die ohne großes öffentliches Tamtam ablaufen, weil keine der beiden Seiten Interesse daran hat. Aber eine zwischen vielen Ländern abgestimmte Ausweisungsaktion wie am Montag ist ganz klar auf größtmögliche öffentliche Wirkung angelegt. Wahrscheinliche Antwort der Russen: Sie könnten im Gegenzug genauso viele Diplomaten auszuweisen – gut möglich, dass demnächst vier Deutsche in Moskau ihre Koffer packen müssen.