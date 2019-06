Die Europäische Union erwägt neue Sanktionen gegen Russland. Das geht aus dem Entwurf für die Abschlusserklärung des EU-Gipfels hervor, der Ende kommender Woche in Brüssel stattfindet.

Darin heißt es, die Staats- und Regierungschefs seien bereit, weitere Maßnahmen in Betracht zu ziehen. So sollten "illegal ausgestellte russische Pässe" nicht anerkannt werden.

Hintergrund ist ein Dekret, das der russische Präsident Wladimir Putin im April unterzeichnet hatte. Es ermöglicht eine vereinfachte Passvergabe an Menschen in den Konfliktgebieten in der Ostukraine.