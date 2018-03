"Fall Skripal" Russland fordert Zugang zu Nervengift-Proben

Russland hat nach dem Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal von der britischen Regierung Zugang zu den Nervengift-Proben verlangt. Außenminister Sergej Lawrow sagte in Moskau, dazu habe es eine offizielle Note der russischen Regierung gegeben. Die Anfrage sei aber abgelehnt worden.

Lawrow: "Alles Quatsch"

Lawrow wies zugleich eine Beteiligung Russlands an dem Nervengift-Anschlag zurück. Der Kreml habe bereits eine Erklärung abgegeben, dass das "alles Quatsch" sei. Russland habe damit nichts zu tun. Lawrow betonte, sein Land sei bereit zu Zusammenarbeit gemäß der Chemiewaffen-Konvention – wenn auch Großbritannien dazu bereit sei. Inzwischen wurde in Moskau der britische Botschafter einbestellt.



Die britische Premierministerin Theresa May hatte am Vortag Russland für den Angriff auf Skripal verantwortlich gemacht und Moskau ein 24-Stunden-Ultimatum gestellt. Russland müsse sich gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen erklären. Die Frist läuft am Dienstagabend um Mitternacht ab.

Skripal und seine Tochter waren am 4. März bewusstlos in der südenglischen Kleinstadt Salisbury entdeckt worden. Sie befinden sich weiter in einem kritischen Zustand. Nach Angaben der britischen Ermittler wurde bei dem Angriff das in der früheren Sowjetunion produzierte, extrem gefährliche Nervengift Nowitschok verwendet.

Nowitschok – eines der gefährlichsten Nervengifte

Nach Ansicht der britischen Regierung gibt es hierfür nur zwei mögliche Erklärungen: Entweder habe Moskau den Anschlag ausführen lassen oder die russische Regierung habe die Kontrolle über das Nervengift verloren und es sei in andere Hände gelangt.



Nowitschok ist eines der gefährlichsten Nervengifte überhaupt und kommt in etwa 100 Varianten vor. Es ist nur schwer nachzuweisen. Die Reaktionen aus Moskau lassen an Deutlichkeit nichts vermissen. Von einem "absoluten Hirngespinst" und einer "Zirkusnummer" war die Rede.

Was wären die Konsequenzen?

Was die britischen Maßnahmen sein können, ließ May bewusst offen. Britische Medien wie die "Times" halten eine Cyberattacke auf den Kreml oder eine Ausweisung von Diplomaten für möglich. Auch finanzielle Maßnahmen gegen Oligarchen mit Immobilienbesitz in London aus dem Umfeld von Präsident Wladimir Putin seien denkbar. May hatte bisher damit gedroht, keine Regierungsvertreter zur Fußball-WM zu schicken.

Rückendeckung erhält Großbritannien aus Frankreich, den USA und von der Nato. US-Außenminister Rex Tillerson sagte, die USA stimmten mit London überein, dass Russland wahrscheinlich für die versuchte Ermordung Skripals verantwortlich sei. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nannte den Einsatz von Nervengas grauenhaft und vollkommen inakzeptabel. Die EU-Kommission äußerte sich "sehr besorgt" und versprach Großbritannien ihre Solidarität.