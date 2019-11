Russland hat der Ukraine drei beschlagnahmte Kriegsschiffe zurückgegeben. Wie das Außenministerium in Moskau mitteilte, erfolgte die Übergabe wie angekündigt in neutralen Gewässern des Schwarzen Meeres. Schlepper hatten die drei Marineschiffe bereits am Wochenende von der Halbinsel Krim hinaus aufs Meer gezogen. Die Ukraine äußerte sich bislang nicht zu der Rückgabe.

Die russische Küstenwache hatte die Schiffe vor einem Jahr beschossen und beschlagnahmt, nachdem sie die Straße von Kertsch zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer östlich der annektierten Halbinsel Krim befahren hatten. Russland wertete das als Verletzung seiner Grenzen. Die 24 Seeleute an Bord der Schiffe wurden festgenommen und später angeklagt. Die Männer konnten aber im September im Rahmen eines Gefangenenaustausches in die Ukraine zurückkehren.

Am 9. Dezember soll es in der französischen Hauptstadt Paris ein Gipfeltreffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Regierungschefs Wolodymyr Selenskyj geben. Daran nehmen auch der französische Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel teil. In dem sogenannten "Normandie"-Format soll es um mögliche Schritte für einen Frieden in der Ostukraine gehen.