Am Sieg der Partei Geeintes Russland gibt es trotz des Unmuts in der Bevölkerung keinen Zweifel. Als Gradmesser für die Stimmung im Land gilt daher die Wahlbeteiligung. Sie muss bei 30 Prozent liegen, damit die Abstimmung gültig ist. Zudem wird in einzelnen Regionen mit Achtungserfolgen der Opposition gerechnet. In Irkutsk sagen Umfragen voraus, dass die Kommunisten die Kreml-Partei zumindest in die Stichwahl zwingen könnten.