Giftanschlag Was bisher über den Fall Skripal bekannt ist

Das ist eine Aussage, die direkt von der britischen Regierung kommt. Unabhängige Analysen, um welches Gift es sich handelt, gibt es bislang nicht. Fakt dagegen ist: Das genannte Gift Nowitschok ist nach Angaben von Wissenschaftlern schwer nachweisbar. Vor seinem Einsatz bestehe es aus zwei Stoffen, von denen jeder ungiftig sei. Erst wenn beide Stoffe zusammengebracht würden, entstehe das tödlichste bekannte Nervengift überhaupt. Es trete über die Atmung oder über Hautkontakte in den menschlichen Körper ein. Nach Angaben der britischen Regierung wurden Spuren nicht nur bei den Anschlagsopfern, sondern auch in einer Pizzeria und einer nahen Kneipe entdeckt.

Zumindest historisch gesehen könnte das stimmen. Das bestätigen unterschiedliche Wissenschaftler. Nowitschok wurde demnach in den 1970er- und 1980er-Jahren in der Sowjetunion entwickelt. Im Oktober 1991 schrieb sogar eine Moskauer Zeitung darüber. Dagegen hieß es Donnerstagabend aus dem russischen Außenministerium: Es habe weder in der Sowjetunion noch in Russland Programme zur Entwicklung chemischer Kampfstoffe mit dem Namen Nowitschok gegeben.