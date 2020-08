Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny ist in ein Krankenhaus eingeliefert worden und liegt auf der Intensivstation. Das teilte seine Sprecherin Kira Jarmysch mit und erklärte, es gebe Hinweise auf eine Vergiftung. Nawalny sei bewusstlos gewesen und an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden. Das Gesundheitsministerium der Region Omsk in Sibirien bestätigte nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa, dass Nawalny im Krankenhaus liegt.