Die Russische Seekriegsflotte hat in der Ostsee überraschend ein großes Marinemanöver gestartet. Wie das Verteidigungsministerium am Donnerstag in Moskau mitteilte, nehmen an dem operativen Manöver "Ozean-Schild 2019" fast 70 Schiffe und mehr als 10.000 Soldaten teil. Auch 58 Flugzeuge seien an der neuntägigen Übung beteiligt.