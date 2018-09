Vergangene Woche veröffentlichten britische Behörden Fahndungsfotos. Bildrechte: Metropolitan Police/Metropolitan Police via AP/dpa

Vor einer Woche hatten die britischen Behörden Fahndungsfotos und Namen zu zwei Verdächtigen in dem Fall veröffentlicht. Laut Premierministerin Theresa May gehören die Männer dem russischen Militärgeheimdienst GRU an und handelten höchstwahrscheinlich im Auftrag der russischen Regierung.



Der ehemalige Doppelagent Sergej Skripal und dessen Tochter Julia waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in Südengland entdeckt worden. Sie waren mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden.