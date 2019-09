Superwahltag in Russland

In Moskau und in vielen anderen Regionen Russlands sind am Sonntag neue Kommunal- und Regionalparlamente gewählt worden. Die letzten Wahllokale schlossen um 19 Uhr MESZ. Insgesamt waren 56 Millionen Wähler zur Stimmabgabe aufgerufen – das ist fast die Hälfte der Wahlberechtigten Russlands.

Berichte über Wahlverstöße

Konkrete Ergebnisse sollen am Montag vorliegen. Beobachter der Menschenrechtsorganisation Golos berichteten von zahlreichen Manipulationsversuchen im ganzen Land. Auch andere Beobachter zeigten Verstöße an. So seien Mitarbeiter von Staatsbetrieben zur Abstimmung gezwungen und teils in Bussen an die Wahlurnen transportiert worden. Im Internet kursierten Fotos mit massenweise vorausgefüllten Stimmzetteln für Kandidaten der Kremlpartei. Golos berichtete zudem, ihr Pressesprecher sei am Tag vor der Wahl festgenommen worden. Die russsische Medienaufsicht Roskomnadsor warf hingegen Google und Facebook vor, sich mit Agitation am Wahltag in die inneren Angelegenheiten Russlands eingemischt zu haben.

Wichtiger Stimmungstest für Putin und Regierungspartei

Stand nicht zur wahl, aber im Mittelpunkt: Wladimir Putin Bildrechte: dpa Die Wahlen auf regionaler und kommunaler Ebene galten als wichtiger Stimmungstest für Präsident Wladimir Putin und die Regierungspartei Geeintes Russland. Umfragen hatten für die Kremlpartei zuletzt massive Verluste vorhergesagt. Groß ist die Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage im Land etwa wegen des Mangels an Arbeitsplätzen und wegen niedriger Löhne.

Oppositionelle riefen zu smarter Wahl auf

Nicht zur Wahl zugelassen: Ljubow Sobol Bildrechte: imago images / ITAR-TASS Wegen der Nichtzulassung vieler Oppositionskandidaten riefen Kreml-Kritiker wie der Anti-Korruptions-Blogger Alexej Nawalny und der liberale Politiker Ilja Jaschin zu einer "smarten Stimmabgabe" auf. Gewählt werden sollten gezielt andere Kandidaten als die der Kremlpartei. Die Bürger sollten alles wählen außer die regierende Partei, deren "Gauner und Diebe" keine Konkurrenz zugelassen hätten, sagte auch die Moskauer Politikerin Ljubow Sobol, die zu Nawalnys Team gehört und wegen angeblicher Formfehler als Kandidatin nicht zugelassen war.

Demos und Festnahmen vor der Wahl