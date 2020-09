Bei den Regionalwahlen in Russland gibt es Berichte über massive Unregelmäßigkeiten. Nach Angaben der Wahlbeobachtungsgruppe Golos wurden bereits mehr als 1.000 Verstöße gemeldet. Dabei gehe es um Fälschung, Bestechung und erzwungene Stimmabgaben. Wahlbeobachter seien zudem in ihrer Arbeit behindert worden, teilweise unter Anwendung von Gewalt.

Die Abstimmung dauerte in diesem Jahr erstmals drei Tage. Die Behörden wollten so laut eigenen Angaben das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus verringern. Mit aussagekräftigen Ergebnissen wird erst am Montag gerechnet.