Medwedjew sagte, Russland werde die Luftverschmutzung reduzieren und Wälder aufforsten. Für das Land sei die Teilnahme am Klimaschutzprozess wichtig. Besonders für die Menschen, die in Regionen mit Permafrostböden leben würden, sei dies auch eine Frage der Sicherheit. Wegen des Klimawandels tauen dort die Böden auf. Außerdem habe die Zahl der Naturkatastrophen zugenommen. Russland kämpfte im Sommer gegen die schlimmsten Waldbrände seit Jahren in Sibirien sowie gegen eine Jahrhundertflut nach extremen Regenfällen.