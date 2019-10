Die Türkei und Russland wollen den Kurden in Syrien weitere sechs Tage Zeit zum Abzug aus der von der Regierung in Ankara geplanten Sicherheitszone einräumen. Das teilte der russische Außenminister Sergej Lawrow nach einem Treffen der Präsidenten Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan in Sotschi mit. Eine bisher geltende fünftägige Feuerpause sollte an diesem Dienstagabend auslaufen.