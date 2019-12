Der russische Staatskonzern Gazprom erklärte, mit dem Abkommen könne die russische Gaslieferung über die Ukraine nach Europa nach dem Jahreswechsel fortgesetzt werden. Die Ukraine erhält den Angaben zufolge mindestens sieben Milliarden Dollar dafür. Die Ukraine verzichtet nach russischen Angaben im Gegenzug auf Forderungen gegen Russland in zweistelliger Milliardenhöhe.

Das Abkommen wurde im letzten Moment geschlossen, weil der bisherige Vertrag am Silvestertag ausgelaufen wäre. Eine Grundsatzeinigung war bereits am 19. Dezember unter Vermittlung der Europäischen Union erzielt worden. Allerdings fallen die Transitmengen geringer aus als zuletzt. Statt der bisher rund 90 Milliarden Kubikmeter im Jahr, sollen 2020 nur 65 Milliarden Kubikmeter russisches Gas durch die Ukraine nach Europa gepumpt werden. Von 2021 bis 2024 sind 40 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr geplant. Russland will künftig die Ostseepipeline Nord Stream 2 für direkte Lieferungen nach Deutschland nutzen.