Russland hat den USA heimliche Forschungen zu biologischen Waffen in einem Labor in Georgien vorgeworfen. Wie der Chef der Abwehreinheit der russischen Streitkräfte gegen atomare, biologische und chemische Waffen, Generalmajor Igor Kirillow, am Donnerstag in Moskau sagte, entwickelt die US-Armee im nahe der georgischen Hauptstadt Tiflis gelegenen Richard-Lugar-Zentrum angeblich potenzielle Kampfmittel wie Anthrax oder von Insekten übertragene Krankheiten. Damit verstoße Washington "höchstwahrscheinlich" gegen internationale Verträge.