Nervengift Nowitschok Hauptargument der Briten und ihrer Verbündeten für die These, dass Russland hinter dem Skripal-Anschlag steckt, ist die Tatsache, dass das angeblich verwendete Nervengift Nowitschok in der 1980er-Jahre in der Sowjetunion entwickelt wurde. Die Anlage im usbekische Nukus wurde allerdings nach dem Zerfall der Sowjetunion Anfang der 90er-Jahre allerdings von Spezialisten aus den USA beräumt. Der Nowitschok-Entwickler Wil Mirsajanow lebt seither selbst in den USA.