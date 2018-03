So müssen unter anderem 60 US-Diplomaten Russland verlassen. Zudem wird das amerikanische Generalkonsulat in St. Petersburg geschlossen. Lawrow sagte, er habe den US-Botschafter über die "Vergeltungsmaßnahmen" informiert.



Lawrow sagte weiter, aus den anderen Ländern, die sich am Vorgehen gegen Russland beteiligt hätten, müssten zudem ebenso viele Diplomaten das Land verlassen, wie russische Vertreter ausgewiesen wurden. Russland hält sich damit an die üblichen internationalen Gepflogenheiten auf diplomatischem Parkett.



Lawrow kritisierte die Ausweisungen der eigenen Diplomaten erneut als absolut inakzeptable Handlungen. Er warf den USA und Großbritannien vor, Druck auf andere Länder ausgeübt zu haben, um diese auf einen anti-russischen Kurs zu zwingen.