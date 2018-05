Allerdings wies die russische Regierung am Freitag eine Verantwortung am Abschuss des Malaysia-Airlines-Flugzeugs im Juli 2014 zurück. Sie hält die Ermittlungen nicht für glaubwürdig. Ein Sprecher von Präsident Wladimir Putin sagte, anders als die Ukraine sei Russland nicht gleichberechtigt an den Ermittlungen zum Absturz beteiligt gewesen und könne den Ergebnissen daher nicht trauen.