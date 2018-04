Die russische Armee wirft Großbritannien eine "direkte Beteiligung" an dem mutmaßlichen Giftgas-Angriff in Syrien vor. Sie habe "Beweise", die eine "direkte Beteiligung Großbritanniens an der Organisation dieser Provokation in Ost-Ghuta belegen", sagte der Sprecher der russischen Armee, Igor Konaschenkow, am Freitag in Moskau.

London hat demnach bei der Inszenierung des mutmaßlichen Giftgasangriffs "starken Druck" auf die Zivilschutzorganisation der Weißhelme ausgeübt. Es gebe Material, das dies bestätigen würde, sagte er der Agentur Tass zufolge. Details nannte er nicht.

Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow nannte den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien eine Inszenierung und sprach von "unwiderlegbare Informationen, dass dies eine neuerliche Inszenierung von Geheimdiensten eines Staates war, der sich darum reißt, in der ersten Reihe der russophoben Kampagne zu stehen". Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja sagte vor der Sitzung des Weltsicherheitsrats in New York, dass "Geheimdienste gewisser Länder" an dem Vorfall beteiligt gewesen seien.

Schlagabtausch in New York

Im UN-Sicherheitsrat machten sich am Freitag die Vertreter der USA und Russland gegenseitig Vorwürfe. Die US-Botschafterin Nikki Haley warf Moskau vor, den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien erst möglich gemacht zu haben. Russland habe sein Veto-Recht im Rat zwölf Mal genutzt, um die Regierung von Präsident Assad zu schützen - etwa um Ermittlungen dazu zu verhindern. Assads Regierung hat nach US-Angaben mindestens in 50 Fällen Chemiewaffen eingesetzt.

Die Botschafter von Großbritannien, Matthew Rycroft, und der USA, Nikki Haley, im UN-Sicherheitsrat. Bildrechte: dpa Ihrem russischen Amtskollegen warf Haley Lügen vor. "Russland kann sich so viel es will über 'fake news' beschweren, aber niemand fällt darauf herein", sagte Haley. Nach Worten des französischen UN-Botschafters hat Syriens Regierung den Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt. Frankreich werde seiner Verantwortung gerecht werden, eine unakzeptable Bedrohung der kollektiven Sicherheit durch Syrien zu beenden.

Warnung an die USA

Ein Militärschlag gegen syrische Truppen wäre nach russischer Einschätzung ein Bruch internationalen Rechts. UN-Botschafter Nebensja sagte in New York, eine solche Attacke wäre eine "illegale Kampfhandlung gegen einen souveränen Staat".

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch mit einem Militärschlag auf syrische Stellungen gedroht. Inzwischen hat das Weiße Haus erklärt, man berate noch über einen Angriff. Nebensja beschuldigte die USA, sich fahrlässig zu verhalten und ihrer Rolle als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat nicht gerecht zu werden.

OPCW-Experten starten Untersuchung