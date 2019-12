2014 dürfte eines der schlimmsten Jahre im Leben des Ökonomen und Menschenrechtlers Ilham Tohti gewesen sein. Im Januar wird er während einer Razzia festgenommen. Er hat wochenlang keinen Kontakt zur Außenwelt. Im September dann ein kurzer Prozess und das Urteil: Lebenslange Haft wegen "Separatismus", sagt das Volksgericht im chinesischen Xinjiang. Da ist Ilham Tohti knapp 45 Jahre alt, Ehemann und Vater von zwei Kindern. Bis dahin hatte sich der Uigure für den Dialog zwischen der muslimischen Minderheit, der er selbst angehört, und den Chinesen eingesetzt.

Tohti hat sich immer auch als chinesischen Patrioten bezeichnet. Für ihren Umgang mit den Uiguren hat er die chinesische Regierung aber kritisiert. Das Volk fühlt sich wirtschaftlich, politisch und kulturell von China unterdrückt. Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass rund eine Million Uiguren in Umerziehungslager gesteckt wurden.

Durfte nicht mehr publizieren

Das chinesische Militär in der uigurischen Hauptsstadt Ürümqi. Bildrechte: IMAGO Tohti ging nach seinem Studium in Peking an die dortige Minderheiten-Universität (Minzu Daxue). Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler publiziert immer wieder zum Thema ethische Minderheiten in China. Die Führung erteilte ihm daraufhin ein Publikationsverbot. Auch das Unterrichten wurde ihm untersagt.



Die Webseite "Uighur Online" ging 2006 ans Netz. Sie sollte ein Gesprächsangebot sein und einen Dialog zwischen Chinesen und Uiguren möglich machen. Dort wurden auch die Missstände angesprochen.

Gebiet einverleibt

Die Uiguren sind Turkvölker. Die heute als Ostturkestan bezeichnete Region besiedelten sie im 9. Jahrhundert. Nachdem die Kommunisten in Peking 1949 die Führung Chinas übernahmen, verleibten sie das Gebiet als autonom verwaltete Region ein. Seit 2009 kommt es dort immer wieder zu Unruhen und Terroranschlägen.

Sacharow-Preis Der Sacharow-Preis für Menschenrechte des Europäischen Parlaments wird einmal pro Jahr vergeben. Damit werden außergewöhnliche Persönlichkeiten und Organisationen ausgezeichnet, die Menschenrechte und Grundfreiheiten verteidigen. Der Preis wird seit 1988 vergeben. Die Abgeordneten wollen damit die Menschenrechte und die Demokratie fördern. Die Auszeichnung ist nach dem sowjetischen Physiker und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow (1921-1989) benannt.



Ausgewählte Preisträger:

Wenn das Europäische Parlament Ilham Tohti mit dem Sacharow-Preis ehrt, tut es dies, weil Tohti "sein Leben dem Einsatz für die Rechte der uigurischen Minderheit in China gewidmet" hat, sagt der Präsident des EU-Parlaments, David Sassoli. "Obwohl er eine Stimme der Mäßigung und Versöhnung war, wurde er nach einem Schauprozess im Jahr 2014 zu lebenslanger Haft verurteilt. Mit der Verleihung dieses Preises fordern wir die chinesische Regierung nachdrücklich auf, Tohti freizulassen und wir fordern die Achtung der Minderheitenrechte in China", so Sassoli weiter.